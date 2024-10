क्रिकेट

IND vs NZ, Pune Test: गौतम गंभीर काल म्हणालेला KL Rahul च्या पाठिशी अन् आज बिचाऱ्याला पाणी आणायला ठेवलं

India vs New Zealand Pune Test KL Rahul Dropped from Playing XI: न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठीच्या भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून केएल राहुलला वगळण्यात आले आहे.