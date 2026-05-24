MI vs RR: वैभव सूर्यवंशीचा दीपक चाहरने काटा काढला, तर रियान परागचा तिलक वर्माने बाऊंड्रीजवळ भारी कॅच घेतला; पाहा Video

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स संघात रविवारी (२४ मे) अखेरचा साखळी सामना होत आहे. वानखेडे स्टेडियमवर होत असलेला हा सामना मुंबई इंडियन्ससाठी स्पर्धेतील शेवटचा सामना आहे, तर राजस्थानसाठी निर्णायक सामना आहे. जर या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स जिंकले, तर ते प्लेऑफमध्ये पोहचतील, तर पराभूत झाले, तर त्यांच्यासाठीही हा अखेरचा सामना असेल. दरम्यान, या सामन्यात राजस्थानसाठी या सामन्याची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. .Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!.या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्सकडून यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र दीपक चाहर आणि विल जॅक्सने सुरुवातीला धोकादायक वैभव सूर्यवंशीची बॅट शांत ठेवली होती. पण दुसरीकडे वैभव सूर्यवंशी मात्र आक्रमक खेळत होता. अखेर त्यालाच विल जॅक्सने चौथ्या षटकात मोठा धक्का दिला. जॅक्सने टाकलेल्या स्लोअर बॉलवर जैस्वालने मोठा फटका खेळला, पण कॉर्बिन बॉशने कव्हर पाँइंटला चांगला झेल घेतला. त्यामुळे जैस्वाल ३ षटकार आणि १ चौकारासह १७ चेंडूत २७ धावांवर बाद झाला..त्यानंतर पुढच्याच षटकात दीपक चाहरने मोठा अडथळा असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला बाद केले. दीपकने टाकलेल्या ५ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीने मोठा शॉट खेळला, पण त्याचा सोपा झेल नमन धीरने घेतला. त्यामुळे वैभव या सामन्यात ६ चेंडूत ४ धावांवर बाद झाला..पाठोपाठ अल्लाह गझनफरने कर्णधार रियान परागलाही माघारी पाठवले. ६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याचा बाऊंड्री लाईनजवळ अफलातून झेल तिलक वर्माने घेतला. बाऊंड्री लाईनजवळ तोल जाईल म्हणून त्याने घेतलेला झेलावर चेंडू हवेत फेकला आणि स्वत:ला सावरत पुन्हा चेंडू झेलला. त्यामुळे ८ चेंडूत १४ धावा करत रियान परागही बाद झाला. त्यामुळे पॉवरप्लेमध्ये राजस्थानने ५४ धावा करताना ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..या सामन्यासाठी मुंबई इंडियन्सने जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली असून त्याच्या जागेवर शार्दुल ठाकूरला संधी दिली आहे, तर राजस्थान रॉयल्स संघात नांद्र बर्गर, कर्णधार रियान पराग आणि रवींद्र जडेजा यांचे पुनरागमन झाले आहे.