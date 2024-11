IND vs AUS: ऋषभ पंतच्या बॉलिंगवर जसप्रीत बुमराहची फटकेबाजी! पाहा हा BCCI ने पोस्ट केलेला स्पेशल Video

Jasprit Bumrah Ready For Batting In IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलियामध्ये जोरदार सराव सुरू आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका निर्णायक ठरल्याने सर्वांचेच लक्ष मालिकेकडे वेधले गेले आहे. भारतीय संघाचे ऑस्ट्रेलियामध्ये जोरदार स्वागत झाले. त्यानंतर भारतीय संघ मालिकेच्या सरावालाही लागला. भारताचा उपकर्णधार जसप्रीत बुमराह आणि यष्टीरक्षक ऋषभ पंतचा नेटमध्ये प्रॅक्टीस करतानाचा व्हिडीओ BCCI ने आपल्या सोशल मीडिया हॅंडलवरून शेअर केला आहे.