क्रिकेट

IND vs AUS: Out or Not Out? केएल राहुलची विकेट अडकली वादात; जाणून घ्या नक्की काय झालं

KL Rahul Wicket in IND vs AUS 1st Test VIDEO: पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताची सुरुवात संघर्षपूर्ण राहिली. लंच ब्रेकपर्यंत भारताने ४ विकेट्स गमावल्या. यातील केएल राहुलची विकेट वादग्रस्त ठरली.