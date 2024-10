Kuldeep Yadav | India vs New Zealand 1st test Sakal

क्रिकेट

IND vs NZ: पुढच्या सामन्यांमध्ये तो असा खेळणार नाही, हीच अपेक्षा, कुलदीप यादव कोणाबद्दल असं बोलून गेला; वाचा

Kuldeep Yadav on India vs New Zealand 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात बंगळुरूतील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल ४५३ धावा केल्या. याबाबत कुलदीप यादवने आपले मत व्यक्त केले आहे.