क्रिकेट

Mohammad Shami ने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी ठोकली दावेदारी; गोलंदाजीनंतर फलंदाजीतही दाखवली चमक

Mohammad Shami shines with Bat and Ball in Ranji Trophy Comeback: मोहम्मद शमीने जवळपास वर्षभरानंतर पुनरागमन करताना रणजी ट्रॉफीमध्ये गोलंदाजीपाठोपाठ फलंदाजीतही चमक दाखवली आहे. त्याने बंगालसाठी आक्रमक फलंदाजी केली.