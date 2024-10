IND vs NZ 2nd Test: भारताचा गड न्यूझीलंडने १२ वर्षांनी अखेर भेदला! पुण्यात विजय मिळवत मालिकाही घातली खिशात

New Zealand Won Pune Test Against India: न्यूझीलंडने भारतीय संघाला पुण्यात झालेल्या कसोटीत पराभूत करत मालिकाही खिशात घातली आहे. भारतीय संघ तब्बल १८ मालिकांनंतर मायदेशात पराभूत झाला.

