Pakistan Cricket: पाकिस्तानने नवा ODI-T20I कॅप्टन केला जाहीर; 'हा' खेळाडू घेणार बाबर आझमची जागा

Pakistan Squad for tours of Australia and Zimbabwe: पाकिस्तान क्रिकट संघ पुढील महिन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. दोन्ही दौऱ्यामध्ये पाकिस्तान वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे. यासाठी रविवारी पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या निवड समितीने संघनिवड केली आहे.

दरम्यान, रविवारी संघ निवड जाहीर झाली, तेव्हा पाकिस्तानचे वनडे आणि टी२० संघांचे नेतृत्व कोण करणार, हे स्पष्ट केले नव्हते. काही दिवसांपूर्वीच बाबर आझमने पाकिस्तानच्या मर्यादीत षटकांच्या संघाचे कर्णधारपद सोडले होते. तेव्हापासून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोणाकडे ही जबाबदारी सोपवणार हा प्रश्न होता.

अखेर रविवारी पाकिस्तान बोर्डाने याचं उत्तर दिलं आहे. संघ निवड जाहीर केल्यानंतर साधारण ४ तासांनी पाकिस्तान बोर्डाने नव्या वनडे आणि टी२० कर्णधाराची घोषणा केली आहे. पाकिस्तानने ही जबाबदारी स्टार खेळाडू मोहम्मद रिझवान याच्या खांद्यावर सोपवली आहे.

त्यामुळे बाबर आझमनंतर आता पाकिस्तानच्या वनडे आणि टी२० संघाचे कर्णधारपद मोहम्मद रिझवान सांभाळताना दिसणार आहे. त्याच्यासाठी कर्णधार म्हणून पहिलाच दौरा ऑस्ट्रेलियाचा असणार आहे.