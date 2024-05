भारतीय प्रशिक्षकपदाचा प्रस्ताव नाकारला; आपली जीवनशैली सध्या जुळत नसल्याचे रिकी पाँटिंगचे मत

rejected bcci offer of Indian coach ricky ponting his lifestyle is not compatible at present Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी आपल्याकडे चाचपणी करण्यात आली; परंतु माझी जीवनशैली सध्या तरी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास मिळतीजुळती नाही, असे सांगत ऑस्ट्रेलियाचे विश्वविजेते कर्णधार रिकी पाँटिंग यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. पाँटिंग आयपीएलमध्ये दिल्ली संघाचे गेली सात वर्षे मुख्य प्रशिक्षक आहेत. तसेच याअगोदर त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० संघाचे हंगामी प्रशिक्षकपदही सांभाळलेले आहे. हा प्रस्ताव थेट बीसीसीआयकडून देण्यात आला का, याबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही. आयपीएल सुरू असताना काहींनी माझ्याशी थेट संभाषण केले. प्रशिक्षकपदासाठी मी किती उत्सुक आहे, हे जाणून घेण्यात आले असावे, असे पाँटिंग यांनी सांगितले. कोणत्याही राष्ट्रीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद स्वीकारायला मला आवडेल; परंतु माझ्या जीवनात इतरही काही गोष्टी आहेत. मला घरच्यांसाठी वेळ द्यायचा आहे. भारतीय संघाचे प्रशिक्षक झालात, तर आयपीएलचे प्रशिक्षकपद सोडावे लागते, हासुद्धा घटक महत्त्वाचा ठरतो; तसेच १० ते ११ महिने तुम्ही व्यग्र राहता. त्यामुळे भारतीय संघाचे प्रशिक्षकपद सध्या तरी माझ्या जीवनशैलीत बसत नाही. सध्या असलेल्या जबाबदारीमध्ये मी समाधानी आहे, असे मत पाँटिंग यांनी मांडले. या प्रस्तावावर मी माझ्या मुलाशी चर्चा केली. त्याने मला हे पद स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. आयपीएलच्या निमित्ताने मी कुटुंबासह गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतातच आहे. दर वर्षी हा उपक्रम असतो, असे पाँटिंग यांनी सांगितले.