क्रिकेट

IND vs NZ: Out or Not Out? ऋषभ पंतच्या विकेटवरून वाद; वसिम जाफर, डिव्हिलियर्स यांनीही उपस्थित केले प्रश्न

Rishabh Pant Wicket: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेतील मुंबईला झालेल्या तिसऱ्या कसोटीत २५ धावांनी पराभूत व्हावं लागलं. या सामन्यातील ऋषभ पंतची विकेट वादग्रस्त ठरली.