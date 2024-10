क्रिकेट

WTC Final Scenario : पुण्यात भारत हरला, तर लय अवघड होईल! फायनलसाठी घ्यावे लागतील प्रचंड कष्ट

What if India lose 2nd Test vs New Zealand? मालिकेत १-० अशा आघाडीवर असलेल्या न्यूझीलंड संघाने दुसऱ्या कसोटीत ३०१ धावांची आघाडी घेतली आहे.