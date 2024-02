Davis Cup : भारत-पाक लढतीला थंड प्रतिसाद; इस्लामाबादमध्ये जाहिरात, मार्केटिंगचा अभाव

davis cup ind vs pak at islamabad all you need to know Sakal

सकाळ वृत्तसेवा इस्लामाबाद : भारत-पाकिस्तान हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी खेळाच्या मैदानात एकमेकांसमोर आल्यास आपसूकच उत्सुकता निर्माण होते. जागतिक स्तरावर वातावरणनिर्मिती होते; मात्र येत्या तीन व चार फेब्रुवारीला इस्लामाबादमध्ये भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी डेव्हिस चषक जागतिक गट (एक) फेरीत आमने-सामने येत असतानाही दोन देशांच्या लढतींना थंड प्रतिसाद लाभला आहे. भारताविरुद्धच्या लढतींनी पाकिस्तानातील क्रीडाक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्‍वास पाकिस्तान टेनिस संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आला असला, तरी या लढतीसाठी लागणाऱ्या ब्रँडिंग, जाहिरात व मार्केटिंगमध्ये ते कमी पडले आहेत. याचाच फटका त्यांना बसला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यामधील डेव्हिस चषक लढतीसाठी इस्लामाबादमधील क्रीडा संकुलात फक्त ५०० प्रेक्षकांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या लढतीसाठी विशेष व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय टेनिस संघटना यांच्या नियमाप्रमाणे पाकिस्तान टेनिस संघटना यांच्याकडून भारतीय डेव्हिस चषक संघाला भक्कम सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे; मात्र यामुळे भारतीय टेनिसपटूंवर मर्यादा आल्या आहेत. इस्लामाबाद क्रीडा संकुल ते हॉटेलपर्यंतच संघाला बांधून ठेवण्यात आले. सुरक्षा व्यवस्था महत्त्वाची भारतीय टेनिस संघटनेकडून पाकिस्तानातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे आम्हाला भारतीय डेव्हिस चषक संघाच्या सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागले. त्यामुळे आतापर्यंत थंड प्रतिसाद लाभला आहे. दोन्ही संघांतील खेळाडूंची पोस्टर आम्ही जागोजागी लावू शकतो, पण आम्ही नियमात राहून काम करीत आहोत, अशी माहिती पाकिस्तान टेनिस संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून गुरुवारी देण्यात आली. भारतीय संघटनेला चिंता भारतीय टेनिस संघटनेला पाकिस्तानात जाऊन लढत खेळण्याची चिंता होती. कश्मीर दिवस, पाकिस्तानातील निवडणूक, इस्राईल-पॅलेस्टाईनमधील वाद यामुळे टेनिस संघटनेकडून लढतीसाठी विरोध करण्यात आला आहे, पण आंतरराष्ट्रीय टेनिस संघटनेकडून भारतीय संघटनेची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे भारतीय डेव्हिस चषक संघाला पाकिस्तानात खेळावे लागत आहे.

बुधवारी रात्री इस्लामाबादमध्ये पाऊस पडला. त्यामुळे भारतीय टेनिस संघाला गुरुवारी पहाटे सराव करता आला नाही.