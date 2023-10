Asian Games 2023: स्क्वॉश मिक्स डबल्समध्ये सुवर्णपदक; दीपिका पल्लीकल आणि हरिंदर पाल संधूने रचला इतिहास

नवी दिल्ली- स्क्वॉश मिक्स डबल्समध्ये दीपिका पल्लीकल आणि हरिंदर पाल संधूला सुवर्णपदक मिळाले आहे. सुवर्ण पदक नावावर करताच त्यांनी इतिहास रचला आहे. भारतीय स्क्वॉश जोडीने उत्तम कामगिरी करत मलेशियाचा २-० अशा फरकाने अंतिम सामन्यात पराभव केला. त्यामुळे आशियाई खेळामध्ये भारताने पदकांची लयलूट सुरुच ठेवल्याचं दिसतंय. (Dipika Pallikal Harinder Pal Sandhu win Gold in mixed doubles squash defeating the Malaysian pair in the final)