हृदयद्रावक! कार अपघातात 4 राष्ट्रीय हॉकीपटूंचा मृत्यू

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील होशिंगाबाद येथे हृदयद्रावक घटना घडली असून, कार झाडावर आदळून झालेल्या भीषण अपघातात चार राष्ट्रीय हॉकीपटूंचा मृत्यू झाला आहे. Madhya Pradesh: Four national level hockey players dead, three injured, in a car accident in Hoshangabad pic.twitter.com/otLiRNQzoQ — ANI (@ANI) October 14, 2019 पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होशिंगाबादजवळ आज सकाळी हा अपघात झाला. यात राष्ट्रीय स्तरावरील चार हॉकीपटूंना प्राण गमवावे लागले, तर तिघे जण गंभीर जखमी आहेत. ध्यानचंद्र ट्रॉफी खेळण्यासाठी जाताना हा अपघात झाला. इटारसीहून होशंगाबादच्या दिशेने जाताना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 69 वर राईसलपूरजवळ त्यांची कार झाडावर आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती, की चौघा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघे जण जखमी आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. वाहनचालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. पोलिस अधिक तपास करत आहेत. या हॉकीपटूंची नावे समजू शकली नाहीत.

