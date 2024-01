Paris Olympic : २० किमी चालण्याच्या शर्यतीसाठी चौघे पात्र; पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये मात्र तिघांनाच संधी, भारतीय संघटनेसमोर पेच

Four qualified for the 20 km race walk In Paris Olympics however only three have chance Sakal

सकाळ वृत्तसेवा चंडीगड : पुरुषांच्या २० किलोमीटर चालण्याच्या शर्यतीसाठी भारताकडून चार खेळाडूंनी पॅरिस ऑलिंपिकची पात्रता मिळवली आहे. अक्षदीप सिंग, सूरज पन्वर या दोघांसह प्रमजीत बिश्‍त व विकास सिंह यांनीही तिकीट मिळवले आहे; पण ऑलिंपिकमधील वैयक्तिक प्रकारासाठी एका देशाकडून तीन खेळाडूंनाच पाठवण्यात येऊ शकते. भारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेसमोर आता पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या तीन खेळाडूंची निवड करण्यात येते, हे पाहणे रंजक ठरेल. पंजाबच्या अक्षदीप सिंग याने पुरुषांच्या राष्ट्रीय २० किलोमीटर चालण्याच्या शर्यतीत स्वत:चाच विक्रम मोडीत काढला. त्याने ही शर्यत १ तास १९ मिनिटे व ३८ सेकंदात पूर्ण केली आणि पहिला क्रमांक पटकावला. त्याने मागील वर्षी पार पडलेली राष्ट्रीय २० किलोमीटर चालण्याची शर्यत १ तास १९ मिनिटे व ५५ सेकंदात पूर्ण करीत वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. हा विक्रम त्याने यंदा मागे टाकले. तसेच पॅरिस ऑलिंपिकची पात्रताही त्याने मागील वर्षीच मिळवली होता. उत्तराखंडच्या सूरज पन्वर याने ही शर्यत १ तास, १९ मिनिटे व ४३ मिनिटात पूर्ण करीत दुसरा क्रमांक पटकावला. याचसोबत पॅरिस ऑलिंपिकसाठीही पात्रता प्राप्त केली. पॅरिस ऑलिंपिकसाठी १ तास २० मिनिटे व १० सेकंद अशी पात्रता ठेवण्यात आली आहे. जपानमधील शर्यतीत यश अक्षदीप व सूरज यांच्यासह भारताच्या प्रमजीत बिश्‍त व विकास सिंह हे दोघेही पॅरिस ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरले आहेत. मागील वर्षी जपानमध्ये आशियाई चालण्याच्या शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रमजीत बिश्‍त व विकास सिंह या दोघांनी चमकदार कामगिरी करीत पॅरिस ऑलिंपिकसाठी आपण सज्ज असल्याचे दाखवून दिले. चारपैकी तीन खेळाडूंना भारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेकडून निवडण्यात येणार आहे.