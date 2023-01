IND vs SL: गौतम गंभीरने सलामीसाठी या खेळाडूवर दर्शवला विश्वास

By

बांगलादेश विरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात आपल्या कारकिर्दीतील पहिले द्विशतक झळकावणारा इशान किशन हा भारताच्या ५० षटकांच्या क्रिकेट संघाचा सलामीचा फलंदाज असायला हवा, असे स्पष्ट मत माजी दिग्गज फलंदाज गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केले आहे. इशान हा एक आक्रमक फलंदाज असून आता त्याने रोहित शर्मा बरोबर एकदिवसीय सामन्यात सलामीला जायला हवे, असे गंभीर यांनी म्हटले आहे.(Gautam Gambhir wants Ishan Kishan to open alongside Rohit Sharma in odis )

‘‘इशानला सुरुवातीलाच फलंदाजीला पाठवले, तर संघ कमीत कमी षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा करू शकतो. तो एक आक्रमक फलंदाज आहे. भारतात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने भारतीय संघाची उभारणी करायची असल्यास इशानचा सलामीला नक्कीच विचार करायला हरकत नाही.

के. एल. राहुलला आपण राखीव यष्टिरक्षक फलंदाज म्हणून संघात घेऊ शकतो. फक्त एकदिवसीय विश्वकरंडकाचाच विचार न करता त्याच्या पुढेसुद्धा इशानला मर्यादित षटकांच्या संघात कायम ठेवायला पाहिजे. या वेळी रोहितबरोबर सलामीला कोण, याचे एकच उत्तर मिळते ते म्हणजे इशान किशन,’’.