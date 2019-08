क्रीडा मंत्रालयाचं मोठं पाऊल; दिव्यांग खेळाडू रोख पारितोषिकासाठी थेट पात्र 

नवी दिल्ली : दिव्यांग खेळाडूंना आता केंद्र सरकारकडून रोख पारितोषिकासाठी वाट पहावी लागणार नाही. केंद्रिय क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिव्यांग खेळाडूंसाठी क्रीडा नियोजनात असलेल्या तरतुदींमध्ये तातडीने बदल करून त्यांना थेट रोख पारितोषिक देण्यात येईल अशी दुरुस्ती केली. याची सुरवात त्यांनी पॅरा बॅडमिंटन जागतिक अजिंक्‍यपद स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडूंना मायदेशी परतताच रोख पारितोषिक देऊन केली. पी. व्ही. सिंधूपाठोपाठ भारताच्या दिव्यांग बॅडमिंटनपटूंनीही जागतिक स्पर्धेत विजतेपदाला गवसणी घातली होती. या खेळाडूंनी मायदेशी परतताच केंद्रिय क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेतली तेव्हा पदक विजेत्या खेळाडूंचा 1.82 कोटी रुपये देऊन गौरव करण्यात आला. अन्य खेळाडूंप्रमाणे दिव्यांग खेळाडूंना त्यांच्या यशाबद्दल क्रीडा मंत्रालयाकडून उशिराने मदत मिळत होती. मात्र, रिजीजू यांनी दिव्यांग बॅडमिंटनपटूंना तातडीने गौरवून जुना पायंडा खोडून काढला. देशातील प्रत्येक खेळाडूंना समान सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी सरकार सदैव प्रयत्नशील असेल. पॅरा बॅडमिंटन संघातील खेळाडूंची कामगिरी जागतिक स्पर्धेत चांगलीच झाली. त्यांनी देशाचा गौरव उंचावला आहे. त्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे फल मिळाले आणि ते गौरवासाठी पात्र आहेत. -किरेन रिजीजू, केंद्रिय क्रीडा मंत्री क्रीडा मंत्री म्हणाले,"आंतरराष्ट्रीय पॅरालिंपिक समितीने आयोजित केलेल्या आणि विविध खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या दिव्यांगांच्या स्पर्धेत यश मिळविणारा प्रत्येक खेळाडू या थेट पारितोषिकासाठी पात्र असेल. हे खेळाडू यशस्वी कामगिरीनंतर मायगदेशी परततील तेव्हा त्यांना त्याच दिवशी गौरविण्यात येईल. पूर्वीप्रमाणे त्यांच्या गौरवासाठी सोहळ्याच्या आयोजनाची गरज भासणार नाही.'' क्रीडा मंत्रालयाच्या या निर्णया अंतर्गत पॅरा बॅडमिंटनपटू हे असा गौरव होणारे पहिले खेळाडू ठरले आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये बासेल येथेच झालेल्या पॅरा जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताने 12 पदके मिळविली. या सर्वांना मायदेशी परतल्यावर तातडीने क्रीडा मंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यामध्ये सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना 20 लाख, रौप्यपदक विजेत्यांना 14 लाख आणि ब्रॉंझपदक विजेत्यांना 8 लाख रुपये देऊन गौरविण्यात आले. दुहेरीतील सुवर्ण, रौप्य आणि ब्रॉंझ विजेत्यांना अनुक्रमे 15, 10.5 आणि 6 लाख रुपये देऊन गौरविम्यात आले.

