Hardik Pandya: पांड्याचे शेवटच्या चेंडूवर हिटविकेट होणे भारताला पडणार महागात?

T20 वर्ल्डकप 2022 चा दुसरा सेमीफायनल सामना आज भारत आणि इंग्लंड यांच्यात अॅडलेडमध्ये खेळवला जात आहे. इंग्लडने भारताविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने इंग्लड समोर 169 धावाचे लक्ष ठेवले आहे. मात्र, पांड्याच्या हिटविकेटमुळे भारताला पराभवाचा सामना करावा लागणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ( Hardik Pandya deprived of 4 runs after being hit wicket off final ball against England video)

इंग्लडने भारताविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने इंग्लड समोर 169 धावाचे लक्ष ठेवले आहे. या पारीमध्ये हार्दिक पांड्याने अर्धशतक केले. पण शेवटच्या बॅालवर हिट विकेट आऊट झाला.

धक्कादायक बाब म्हणजे पांड्याने अखेरच्या चेंडूवर चौकार ठोकला होता. पण हिट विकेटमुळं धावा मिळाल्या नाहीत. पांड्या आऊट झाला नसता तर भारत 172 धावांपर्यंत पोहचला असता.

हार्दिक पांड्याने 36 चेंडूत दमदार 63 धावांची खेळी केली मात्र तो शेवटच्या चेंडूवर हिटविकेट झाला. त्यामुळे शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारून देखील भारताला 170 च्या पार जाता आले नाही. विराट बाद झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने शेवटच्या दोन षटकात झुंजार फलंदाजी करत आपले अर्धशतक आणि संघाचे दीडशतक पूर्ण केले आहे.

भारताने 15 ओव्हरमध्ये आपल्या 100 धावा पूर्ण केल्या होत्या. त्यामुळे भारताचा संघ कितपत धावसंख्या गाठेल याबाबत साशंकताच होती. दरम्यान शेवटच्या काही षटकांमध्ये जबरदस्त फलंदाजी झाली. 15 ते 19 या चार ओव्हरमध्ये भारताने 56 धावा केल्या.