Hardik Pandya : दुखापत मोठी नाही तर हार्दिक पांड्या आता थेट उपांत्य सामन्यातच खेळणार?

Hardik Pandya is not available for Sri Lanka : बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात गुडघ्याला दुखापत झालेला हार्दिक पंड्या भारताच्या अखेरच्या साखळी सामन्यापर्यंत तरी तंदुरुस्त होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारताचा अखेरचा साखळी सामना नेदरलँड्सविरुद्ध १२ नोव्हेंबर रोजी आहे आणि पंड्याला दुखापत १९ ऑक्टोबरला झालेली आहे. त्यानंतर तो न्यूझीलंड, इंग्लंड आता श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यातही खेळणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

हार्दिकची दुखापत फार मोठी नाही. भारताच्या अखेरच्या साखळी सामन्यापर्यंत तो तंदुरुस्त होईल, अशी अपेक्षा आहे, परंतु नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्याऐवजी त्याला थेट उपांत्य सामन्यात खेळवले जाऊ शकते, असे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

हार्दिकच्या अनुपस्थितीमुळे भारतीय संघात दोन बदल करावे लागले आहेत. शार्दुलऐवजी शमी आणि हार्दिकऐवजी सूर्यकुमार यादव, पण या दोघांनीही संधीचे सोने करून आपले स्थान पक्के केले आहे.

हार्दिक सध्या बंगळूर येथील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत उपचार घेत आहे, त्याच्यामध्ये चांगली प्रगती होत आहे. लवकरच पुढील अपडेट मिळतील असे गोलंदाजी प्रशिक्षक पारस म्हांबरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले होते.