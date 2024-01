Shivam Dube : फटक्यांमधील विविधता ही दैवाची देण; वर्ल्डकपचा नाही तर वर्तमानाचा विचार महत्त्वाचा- शिवम दुबे

hitting ability range i have is gods gift shivam dube opens up on his power sakal

सकाळ वृत्तसेवा इंदूर : फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध सहजगत्या षटकारांची बरसात करण्याची क्षमता सिद्ध करणारा शिवम दुबे मधल्या फळीतील नवा सिक्सर किंग म्हणून ओळख निर्माण करतोय. फटक्यांमधील ही विविधता दैवाची देण असल्याचे त्याने सांगितले. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील सलग दुसऱ्या सामन्यात दुबेने नाबाद अर्धशतकी खेळी साकार करुन भारताचा विजय सोपा केला. रविवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात ३२ चेंडूंत नाबाद ६३ तर पहिल्या सामन्यात ४० चेंडूत नाबाद ६० धावांची खेळी करणाऱ्या दुबेने दोन सामन्यांत मिळून ९ चौकार आणि ६ षटकार मारले आहेत. फिरकी गोलंदाजसमोर आले की दुबेची बॅट अधिक त्वेषाने त्यांच्यावर तुटून पडते. क्रीजमध्ये उभे राहून तो मैदानाच्या सभोवार चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून देत आहे. सामन्यागणिक आपल्या फलंदाजीत प्रगती होत आहे हे समाधान देणारे आहे. फटक्यांमध्ये असलेली ही विविधत दैवाची देण आहे. गेल्या काही सामन्यानंतर मी अधिक मेहनत घेत फटक्यांची व्यापकता वाढवली आहे, असे दुबेने दुसऱ्या सामन्यातही नाबाद खेळी केल्यानंतर सांगितले. सुर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पंड्या नसताना भारतीय संघाची मधली फळी समर्थपणे सांभाळणाऱ्या दुबेने टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी आपली दावेवारी जाहीर केली आहे. या संदर्भात विचारले असता तो म्हणाला, या अगोदर मी भविष्याबाबत फार विचार करायचो पण आता मी वर्तमानावर भर देतो, आपली गुणवत्ता आणि क्षमता कशी सुधारता येईल याचा अभ्यास करत असतो त्यामुळे पुढे काय होईल यापेक्षा आत्ता आपण काय करायला हवे याच विचाराने प्रत्येक सामन्यात खेळत असतो. फिरकी गोलंदाजांचे चेंडू लिलया भिरकावून देणारा दुबे उसळत्या आणि वेगवान चेंडूंसमोर काहीसा अडखळतो. देशांतर्गत क्रिकेटपेक्षा आयपीएलमध्ये अधिक वेगवान गोलंदाजीचा सामना करायला लागतो हे दुबेने मान्य केले. त्यासाठी मी वेगवान आणि उसळते चेंडू खेळण्याचा मी भरपूर सराव करत आहे. देशांतर्गत सामने खेळताना मी वेगवान माऱ्याचा सहज सामना करतो, परंतु आयपीएलमध्ये ताशी १४० कि.मी पेक्षा अधिक वेगाने येणारे चेंडू खेळताना चपळता दाखवावी लागते. असे चेंडू खेळण्यासाठी मानसिकता कणखर असली की काम अधिक सोपे होते, असे त्याने सांगितले. चार वर्षांपूर्वी बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेत दुबेला संधी देण्यात आली होती, परंतु त्याला प्रभाव पाडता आला नव्हता. चार वर्षानंतर झालेल्या या बदलाविषयी विचारले असतो त्याने याचे श्रेय चेन्नई सुपर किंग आणि त्यांचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याला दिले. माझ्याकडून त्यांनी सर्वोत्तम खेळ करुन घेतला. प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग आण माईक हसी यांनी मला आत्मविश्वास दिला.