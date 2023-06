Sourav Ganguly : 'आशा आहे की, तो माझं ऐकत असेल...',सौरव गांगुली असं कुणाला अन् का म्हणाला?

By

WTC Final मध्ये झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियामध्ये अनेक बदल होताना दिसत आहेत. अशातच बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीने मोठं विधान केलं आहे. गांगुलीने विशेषत: एका खेळाडूला कसोटी सामने खेळण्याचे आवाहन केले आहे. (Hope He Is Listening Sourav Ganguly Issues 'Test Cricket Plea' To India Star Hardik Pandya )

इंडिया टुडेशी बोलताना गांगुलीने टीम इंडियाचा अष्टपैलू हार्दिक पांड्यावर भाष्य केलं. गांगुलीने पांड्याने कसोटी क्रिकेट खेळावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. "मला हार्दिकला कसोटीत खेळताना पाहायचे आहे, विशेषत: अशा विकेटवर, तो एक महान क्रिकेटर आहे. मला आशा आहे की हार्दिक माझे ऐकेल." अशी भावना त्याने यावेळी व्यक्त केली.

काय म्हणाला गांगुली?

टीम इंडियाकडे टॅलेंटचा खजिना आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये काही महान खेळाडू आहेत आणि तुम्ही त्यांना संधी द्याल तेव्हाच तुम्हाला कळेल. जैस्वाल की पाटीदार, बंगालचा अभिमन्यू ईश्वरन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खूप धावा करतो. शुबमन गिल तरुण आहे, ऋतुराज गायकवाड. आणि मला आशा आहे की हार्दिक पांड्या ऐकत असेल. मला त्याला कसोटी क्रिकेट खेळताना पाहायचे आहे.

नुकतेच कसोटी खेळण्याबद्दल हार्दिकने भाष्य केले. "जर मला कसोटी क्रिकेट खेळायचे असेल तर मला खुप मेहनत घेईन मग मी परत येईन. मी माझे स्थान मिळवले आहे, मला कसोटी खेळायचे असेल तर मला कठोर परिश्रम करावे लागतील. " असं पांड्या म्हणाला होता.

भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आणि विजेतेपदाचा सामना गमावला. 2021 मध्ये, कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारताचा WTC फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून 8 गडी राखून पराभव झाला होता.