Video : INDvsWI : बुमराह म्हणतो, 'खरी हॅट्ट्रिक विराटचीच'

जमैका : भारताचा अव्वल गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या माऱ्यासमोर दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसअखेर वेस्ट इंडिजची अवस्था 7 बाद 87 अशी केविलवाणी झाली होती. बुमराहने विंडीजच्या सहा फलंदाजांना लवकर तंबूत धाडले. त्यामुळे भारताकडे 329 धावांची भक्कम आघाडी राहिली. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने कर्णधार विराट कोहली, मयांक अगरवाल, इशांत शर्मा या तिघांचे अर्धशतक आणि हनुमा विहारीने ठोकलेल्या दमदार शतकाच्या बळावर 416 धावांचा डोंगर उभारला.

भारताने दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या विंडीज फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांनी चांगलेच जखडून ठेवले. जसप्रीत बुमराहने या सामन्यात हॅट्ट्रिक घेऊन कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट्ट्रिक घेणारा तिसरा भारतीय होण्याचा मान मिळविला. या यशाचे श्रेय त्याने कर्णधार विराट कोहलीला दिले. सामना संपल्यानंतर विराटनेच त्याची छोटीशी मुलाखत घेतली. त्यावेळी त्याने विराटमुळेच हॅट्ट्रिक मिळाल्याचे कबूल केले.

