World Test Championship चा नियम बदलला; भारतापेक्षा कमी गुण असलेला ऑस्ट्रेलिया टॉपला

नवी दिल्ली - इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर आयसीसीने टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचणाऱ्या संघांचा निर्णय गुणांच्या टक्केवारीच्या आधारावर घेतला जाईल असं जाहीर केलं आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा फटका भारतीय क्रिकेट संघाला बसला असून ऑस्ट्रेलियाला फायदा झाला आहे. आता ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबलमध्ये टॉपला पोहोचली आहे.

आयसीसीने नव्या नियमानुसार रँकिंगही प्रसिद्ध केलं आहे. यानुसार टीम इंडिया दुसऱ्या क्रमांकावर तर ऑस्ट्रेलिया पहिल्या नंबरवर पोहोचली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे गुण 82.2 टक्के तर भारताचे 75 पेक्षा जास्त आहेत. आयसीसीने संघांना सामन्यांमध्ये मिळालेल्या विजयाच्या गुणांची टक्केवारी काढली. ज्या मालिका कोरोनामुळे रद्द करण्यात आल्या त्या ड्रॉ असल्याचं मानलं गेलं. आयसीसीच्या या नियमामुळे ऑस्ट्रेलिया संघाला फायदा झाला.

Today's announcement means Australia jump past India to claim spot in the ICC World Test Championship pic.twitter.com/Pjitqfu2pg

— ICC (@ICC) November 19, 2020