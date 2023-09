IND vs AUS : इंदूरमधुन आली अपडेट, भारत-ऑस्ट्रेलिया दुसरा वनडे सामना सापडला मोठ्या संकटात

India vs Australia 2nd ODI likely to be Rain Indore Weather : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना उद्या म्हणजेच रविवार 24 सप्टेंबरला होणार आहे. इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर दोन्ही संघ भिडणार आहेत. मोहालीतील पहिला एकदिवसीय सामना जिंकणाऱ्या टीम इंडियाला हा सामना जिंकून मालिका जिंकायची आहे. या सामन्यापूर्वी चाहत्यांना घाबरवणारे एक अपडेट समोर आले आहे.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या वनडेवर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. रविवारी इंदूरमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यावर पावसाचा परिणाम होऊ शकतो. हवामान खात्यानुसार, सामन्यादरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सामन्यादरम्यान पावसाचा सामना करण्यासाठी मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनने विशेष व्यवस्था केली आहे.

24 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यादरम्यान वातावरण ढगाळ असणार आहे, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. सायंकाळनंतर पावसाची शक्यता आहे. इंदूरमध्येही सकाळी वादळ येण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी मेघगर्जनेची शक्यता असून पाऊसही पडू शकतो. कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल, जे दिवस पुढे जात असताना हळूहळू ते 24 अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी होईल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनच्या मीडिया मॅनेजरने मीडियाला सांगितले की, भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यावर पावसाचे सावट असल्याने आम्ही काही विशेष व्यवस्था केली आहे. पाऊस पाहता या स्टेडियमची ड्रेनेज व्यवस्था सुधारण्यात आली आहे. खेळपट्टी आणि मैदान कव्हर करण्यासाठी नवीन कव्हर्सही खरेदी करण्यात आली आहेत.