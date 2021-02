Ind vs Eng 2nd Test Day 2 Live : सेम टू सेम! मोठा मासा लागला गळाला; ज्यो रुट तंबूत

India vs England 2nd Test Chennai : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना चेन्नईच्या मैदानात सुरु आहे. 6 बाद 300 धावांवरुन पंत आणि अक्षर पटेलनं दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाला सुरुवात केली. अक्षर पटेलच्या रुपात भारतीय संघला दिवसाच्या पहिल्या षटकात सातवा धक्का बसला. तो 5 धावांवर बाद झाला.यष्टिमागे फोक्सने चोख भुमिका बजावली. त्याची जागा घेण्यासाठी आलेल्या ईशांतलाही मोईन खानने त्याच षटकात बाद करत टीम इंडियाला आठवा धक्का दिला. फिरकीला बाजूला करत ज्यो रुटने टीम इंडियाचा डाव आटोपण्यासाठी ओली स्टोनच्या हाती चेंडू सोपवला. कर्णधाराचा विश्वास सार्थ ठरवत त्याने कुलदीपच्या रुपात टीम इंडियाला 9 वा धक्का दिला. त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या सिराजने चौकाराने खाते उघडले.

मात्र उसळता चेंडूचा अंदाज चुकला आणि तो झेल बाद झाला. ओली स्टोनने त्याच्या रुपात सामन्यातील तिसरे यश मिळवले. दुसऱ्या बाजूला रिषभ पंत 77 चेंडूत 7 चौकार आणि 3 षटकाराच्या मदतीने 58 धावांवर नाबाद राहिला. भारतीय संघाचा पहिला डाव 329 धावांत आटोपला आहे. दुसऱ्या दिवशी तळाच्या फलंदाजांना संघाच्या धावफलकात फक्त 29 धावांची भर घालता आली.

लाईव्ह अपडेट्स

23-3 : इंग्लंडचा कर्णधार ज्यो रुटच्या रुपात मोठा मासा घावला गळाला, अक्षर पटेलची कसोटी कारकिर्दीतील पहिली विकेट, रुटने अवघ्या 6 धावा केल्या

16-2 : सिब्ले अश्विनच्या जाळ्यात अडकला, त्याने 25 चेंडूत 16 धावा केल्या

0-1 : पहिल्या डावात भारतीय संघाने शून्यावर विकेट गमावली होती, अगदी तोच रिप्लाय इंग्लंडच्या पहिल्या डावातही पाहायला मिळाला. रॉय बर्न्सला ईशांतने पहिल्याच षटकात माघारी धाडले. त्याला खातेही उघडता आले नाही.

Moeen Ali picks up four wickets as India are all out for 329. Rishabh Pant remains unbeaten on 58.#INDvENG | https://t.co/DSmqrU68EB pic.twitter.com/NObyPQiW1n — ICC (@ICC) February 14, 2021

भारतीय संघाचा पहिला डाव - सर्व बाद 329

रोहित शर्मा-161 (231)

अजिंक्य रहाणे 67(149)

रिषभ पंत 58(77)*

329- ओली स्टोन याने सामन्यातील तिसरे यश, मोहम्मद सिराज एक चौकार मारुन झाला झेलबाद

325-9 : कुलदीपनंही सोडली पंतची साथ, ओली स्टोनला मिळाले दुसरे यश कुलदीपला खातेही उघडता आले नाही.

Rishabh Pant brings up his sixth Test fifty How many more can he add from here?#INDvENG | https://t.co/DSmqrU68EB pic.twitter.com/EQaVcyB0ph — ICC (@ICC) February 14, 2021

- पंतचं दिमाखदार अर्धशतक

301-8 : ईशानला मोईन अलीनं खातेही उघडू दिले नाही. बर्न्सच्या हाती झेल देऊन तो माघारी फिरला

301-7 : मोईन अलीनं अक्षर पटेलला धाडले तंबूत