IND Vs NZ 2nd T20: भारतीय संघाचे पारंपारिक पद्धतीने स्वागत, जाणून घ्या काय आहे पोहिरी?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा टी 20 सामना आज म्हणजेच रविवारी 20 नोव्हेंबर रोजी माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी खेळाडू तौरंगा शहरात पोहोचताच त्यांच जंगी स्वागत करण्यात आलं. टीम इंडियासाठी विशेष स्वागत समारंभाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या समारंभाचे काही फोटो बीसीसीआयने सोशल मीडिया अकाउंटवरून काही फोटो केले आहेत. 'पोहिरी' पद्धतीने टीम इंडियाचे स्वागत सध्या क्रिकेट जगतात चर्चेचा विषय ठरत आहे.( IND Vs NZ 2nd T20 Team India Traditional Welcome At Mount Maunganui)

पोहिरी स्वागत म्हणजे काय?

बीसीसीआयने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. दुसऱ्या टी 20 साठी संघ माऊंट मौनगानुई येथे पोहोचला तेव्हा 'पोहिरी' ह्या पद्धतीने टीम इंडियाचे स्वागत करण्यात आले. स्वागताचा हा एक वेगळा प्रकार आहे. ज्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाषण आणि गायन, नृत्य आणि होंगी म्हणजेच, (अभिवादन करण्याची माओरी पद्धत ज्यामध्ये लोक नाक दाबतात) होते. हे पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित केले जाते, जे न्यूझीलंडच्या अनेक भागांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना पावसाने वाहून गेला. वेलिंग्टन येथे झालेल्या पहिल्या टी-20 मध्ये टॉस देखील होऊ शकला नाही. आता आज दोन्ही संघ माउंट माउंगानुई येथे भिडणार आहेत. हा सामना जिंकून भारतीय संघाला मालिकेत वर्चस्व गाजवायचे आहे. आता टी-20 मालिकेत फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत रविवारी जिंकणाऱ्या संघाला 22 नोव्हेंबरला नेपियर येथे होणाऱ्या तिसऱ्या टी-20 सामना खेळल्या जाणार आहे.