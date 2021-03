INDvENG 1st T20I Live : जोफ्रानं टीम इंडियाला दिला पहिला धक्का

India vs England 1st T20I Live Cricket Score : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगला आहे. इंग्लंडच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टी-20 सामन्यात भारतीय संघाने कोणत्याही नव्या चेहऱ्याला संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे टी-20 सामन्यात राष्ट्रीय संघात पदार्पण करण्यासाठी सूर्यकुमार यादव आणि ईशान किशन या नवोदिंतांना आणखी काही वेळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. रोहित शर्माला पुढील काही सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आल्याचे विराट कोहलीने म्हटले आहे. इंग्लंडचा संघ : जेसन रॉय, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), डेविड मलान, जॉनी बेयरस्ट्रो, इयॉन मॉर्गन (कर्णधार), बेन स्टोक्स, सॅम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जार्डन, अदिल राशिद, मार्क वूड. India (Playing XI): केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली (कर्णधार), श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकूर, युजवेंद्र चहल. लाईव्ह अपडेट्स 3-2 : आदिल रशिदन टीम इंडियाला दिला मोठा धक्का, विराट कोहली शून्यावर बाद 2-1 : केएल राहुलच्या रुपात टीम इंडियाला पहिला धक्का; जोफ्राला मिळाले यश इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून घेतला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय

Web Title: India vs England 1st T20I Live Cricket Score Rohit Not In Playing 11 Update Record Final Result