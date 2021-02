Ind vs Eng 2nd Test Day 4 Live : अश्विननं पुन्हा एकदा स्टोक्सला गंडवलं, इंग्लंडचा निम्मा संघ तंबूत

चेन्नईतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात टीम इंडिया विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. इंग्लिश कर्णधार ज्यो रुट आणि लॉरेन्स या जोडीनं चौथ्या दिवशीच्या खेळाला सुरुवात केली. अश्विनने लॉरेन्सला चकवा दिला. आणि यष्टिमागे पंतने आपली भूमिका चोख बजावली. 52 चेंडूचा सामना करणाऱ्या लॉरेन्सनं 25 धावा केल्या. बेन स्टोक्स पुन्हा एकदा अश्विनच्या गोलंदाजीवर गडबडला. 51 चेंडू खेळून त्याला दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. 8 धावांवर स्लिपमध्ये कर्णधार विराट कोहलीनं त्याला झेलबा केले.

लाईव्ह अपडेट्स :

90-5 : अश्विनला आणखी एक यश, बेन्स स्टोक्सला पुन्हा एकदा अडकवले जाळ्यात

66-4 : अश्विनं लॉरेन्सला केलं बाद, त्याने 25 धावा केल्या

Ashwin strikes and picks up the first wicket on Day 4.

4 down

Live - https://t.co/Hr7Zk2kjNC #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/5WskxRshjF

— BCCI (@BCCI) February 16, 2021