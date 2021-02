India vs England 2nd Test : खाते उघडण्याच्या आत टीम इंडियाला पहिला धक्का

India vs England 2nd Test Live : चेन्नईच्या मैदानात सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याती भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भारतीय मैदानात पहिला आणि आपला दुसरा सामना खेळणाऱ्या ओली स्टोननं शुभमन गिलच्या रुपात टीम इंडियाला पहिला धक्का दिला आहे.

लाईव्ह अपडेट्स :

0-1 - ओली स्टोननं शुभमनला खातेही उघडू दिले नाही

भारतीय संघ

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) शुभमन गिल (Shubman Gill), चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara), विराट कोहली (Virat) Kohli (c), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane), रिषभ पंत (Rishabh Pant) (wk), अक्षर पटेल (Axar Patel), रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), इशांत शर्मा (Ishant Sharma), मोहम्मद शमी (Mohammed Siraj)



इंग्लंडचा संघ

रॉय बर्न्स (Rory Burns) डॉमिनिक सिब्ले (Dominic Sibley), डॅनियल लॉरेन्स (Daniel Lawrence), ज्यो रुट (Joe Root), बेन स्टोक्स (Ben Stokes), ओली पोप (Ollie Pope), बेन फोक्स (Ben Foakes) (wk), मोईन अली Moeen Ali, स्टुअर्ट ब्रॉड Stuart Broad, जॅक लिच Jack Leach, ओली स्टोन Olly Stone

-चेपॉकच्या मैदानात प्रेक्षकांचा उत्साह

