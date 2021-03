INDvsENG 3rd T20I Live : कोहलीचं दमदार अर्धशतक; इंग्लंडसमोर 157 धावांचे आव्हान

INDvsENG 3rd T20I Live : आघाडीच्या गड्यांनी इंग्लिश गोलंदाजांसमोर गुडघे टेकल्यानंतर कर्णधार विराट कोहलीने केलेल्या धमाकेदार अर्धशतकाच्या जोरवार टीम इंडियाने सामन्यात कमबॅक केले. विराट कोहलीने हार्दिक पांड्याच्या साथीने अखेरच्या षटकात केलेल्या धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर टीम इंडियाने निर्धारित 20 षटकात 6 बाद 156 धावा केल्या. विराट कोहलीने 46 चेंडूत 77 धावा केल्या. यात त्याने 8 चौकार आणि 4 षटकार खेचले. आघाडीचे फलंदाज स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर विराट कोहलीने पंतसोबत 41 धावांची भागीदारी केली. तो बाद झाल्यानंतर अखेरच्या 33 चेंडूत हार्दिक पांड्याच्या साथीने कोहलीने 70 धावा कुटल्या. हार्दिक पांड्या अखेरच्या चेंडूवर बाद झाला. इंग्लंडकडून मार्क वूडने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. तर जार्डनने दोन विकेट मिळवल्या.

अहमदाबादच्या मैदानात खेळवण्यात येत असलेल्या टी-20 मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार इयॉन मॉर्गन याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्क वूडने टीम इंडियाच्या आघाडीला सुरुंग लावला, लोकेश राहुलच्या रुपात भारतीय संघाला पहिला धक्का बसला. त्याला खातेही उघडता आले नाही. मागील दोन सामन्यातील विश्रांतीनंतर मैदानात उतरलेल्या रोहित शर्मालाही मोठी खेळी करता आली नाही. तो 15 धावा करुन माघारी फिरला. ईशान ृकिशन 4(9) धावा करुन बाद झाला. पंत आणि कोहली यांची जोडी जमली असे वाटत असताना दोघांच्यात ताळमेळाची कमी भासली. पंत धावबाद होऊन परतला. त्याने 20 चेंडूत 25 धावा केल्या. श्रेयस अय्यरच्या रुपात टीम इंडियाला पाचवा धक्का बसला. त्याने 9 धावांची भर घातली. भारतीय संघाने शभरीच्चा टप्पा ओलंडला. पण यासाठी तब्बल 16 षटकांची प्रतिक्षा करावी लागली.

लाईव्ह अपडेट्स

विराट कोहलीचे टी-20तील 27 वे अर्धशतक

86-5 : श्रेयस अय्यरच्या रुपात मार्क वूडच्या खात्यात आणखी एक विकेट, अय्यरने संघाच्या धावसंख्येत 9 धावांची भर घातली

64-4 : विराट-पंत यांच्यातील ताळमेळात उणीव; पंत 25 धावांवर झाला रन आउट 24-3 : जार्डनने ईशांत किशनच्या रुपात टीम इंडियाला दिला तिसरा धक्का, त्याने चार धावांची भर घातली

20-2 : 15 धावांवर रोहित शर्माही झाला मार्कवूडची शिकार

7-1 : मार्क वूडने लोकेश राहुलला खातेही उघडू दिले नाही

नाणेफेक जिंकून इंग्लंडने घेतला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय

Toss Update:

England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the 3rd @Paytm #INDvENG T20I.

Follow the match https://t.co/mPOjpECiha pic.twitter.com/672rwyx8Hh

— BCCI (@BCCI) March 16, 2021