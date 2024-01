Divya Deshmukh : प्रेक्षकांना महिलांच्या खेळापेक्षा कपडे व फॅशनमध्येच अधिक रस!

indian chess player divya deshmukh alleges sexism and misogyny they focused on my clothes my hair social media Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : प्रेक्षकांना महिला खेळाडूंच्या खेळापेक्षा त्या कशा दिसतात, कसे कपडे घालतात, कशा वावरतात किंवा त्यांचे केस कसे आहेत, यावरच लक्ष केंद्रित करण्यात अधिक रस असतो, असा गंभीर आरोप नागपूरची आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख हिने केला. वाईट नजरांनी महिला खेळाडूंना घुरणाऱ्या प्रेक्षकांना तिने चांगलेच खडसावले. १८ वर्षीय दिव्याने वरील अनुभव नेदरलँडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या टाटा स्टील मास्टर्स बुद्धिबळ स्पर्धेत जवळून अनुभवला. उल्लेखनीय म्हणजे, तिने यासंदर्भात लांबलचक पोस्ट इंस्टाग्रामवर टाकून अशा वासनांध प्रेक्षकांबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. या पोस्टमध्ये ती म्हणाली, गेल्या अनेक दिवसांपासून ही गोष्ट माझ्या मनात घर करून होती. मी केवळ स्पर्धा संपण्याची वाट पाहात होते. साधारणपणे बुद्धिबळ स्पर्धा सुरू असताना प्रेक्षक ती स्पर्धा किंवा आमचा खेळ गांभीर्याने घेत नाहीत. टाटा स्टील बुद्धिबळ स्पर्धेच्या निमित्ताने मी नेदरलँडला गेले होते. ती स्पर्धा खूप चांगली होती. मी तिथे काही सामने खेळली. मला ती स्पर्धा आणि तेथील आयोजनही आवडले. मात्र एक बाब खूप खटकली. प्रेक्षकांना आम्ही (महिला बुद्धिबळपटू) कशा खेळतात, यापेक्षा त्यांचे कपडे कसे आहेत, केस कसे बांधले आहेत इत्यादी इत्यादी गोष्टींमध्येच त्यांना अधिक रस असतो. या गोष्टी मला अनेक खेळाडूंनी सांगितल्या. मी स्वतःही हा अनुभव घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे, जे पुरुष खेळाडू होते, त्यांच्या खेळावर प्रेक्षक लक्ष केंद्रित करीत होते. मात्र जेव्हा आम्ही खेळत होतो, तेव्हा बहुतांश प्रेक्षकांच्या आमच्या दिसण्याकडे तसेच कपडे घालण्याकडे नजरा होत्या. मी बुद्धिबळ कशी खेळते, याच्याशी त्यांना काहीच घेणेदेणे नव्हते. मी मुलाखत देत असतानाही ते माझ्या शरीराकडेच टक लावून पाहात होते. स्पर्धेदरम्यान मला कोणत्या अडचणी आल्या, हे जाणून घेणारे क्वचितच होते. दिव्या पुढे म्हणते, मी आत्ता जेमतेम १८ वर्षांची आहे. महिला खेळाडू झपाट्याने प्रगती करीत आहेत. मात्र स्पर्धेदरम्यान त्यांना असे कटू अनुभव येत असतील, तर हे निश्चितच वाईट आहे. कायमच महिला खेळाडूंच्या खेळापेक्षा त्यांचे कपडे, फॅशन व इतर गोष्टींबद्दल चर्चा केली जाते. चांगला खेळ केल्यानंतर त्यांचे कौतुकही होत नाही. त्यांच्याबद्दल वाईटच बोलले जाते. मी जेव्हापासून बुद्धिबळ खेळत आहे, तेव्हापासून मी अशा वाईट नजरांचा व तिरस्काराचा जास्त सामना केला आहे. महिला बुद्धिबळपटू असोत वा ॲथलिट असोत, त्यांना योग्य मानसन्मान मिळालाच पाहिजे, असे दिव्या म्हणाली.