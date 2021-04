IPL 2021, RRvs PBKS Live : संजू वर्सेस राहुल! सामन्याचे अपडेट्स एका क्लिकवर

IPL 2021, Rajasthan vs Punjab Kings, 4th Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या 14 व्या हंगामातील चौथ्या सामन्यात राजस्थान आणि पंजाब यांच्यात लढत रंगणार आहे. दोन्ही संघातील पहिला सामना मुंबईच्या वानखेडेच्या मैदानात खेळवण्यात येत आहे. दोन्ही संघ मागील हंगामात प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरले होते. यंदाच्या हंगामात दमदार सुरुवात करण्याच्या इराद्याने दोन्ही संघ मैदानात उतरले आहेत. स्टार खेळाडूंनी सजलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या नजरा या दुसऱ्यांदा जेतेपद मिळवण्यावर असतील. तर दुसरीकडे पंजाबचा संघ पहिल्यांदा चॅम्पियन होण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. राजयस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय.

लाईव्ह अपडेट्स

Chetan Sakariya opens his account with the wicket of Mayank Agarwal. #PBKS 22/1

22-1 : पहिली मॅच खेळणाऱ्या चेतन सकारियाने मयंकला 14 धावांव धाडले माघारी

Rajasthan Royals XI: मनन वोहरा, बेन स्टोक्स, संजू सॅमसन, जोस बटलर, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाळ, चेतन सकारिया, एम रेहमान.

Punjab Kings XI: केएल राहुल, मयंक अगरवाल, क्रिस गेल, पूरन, दिपक हुड्डा, सरफराज खान, रिचर्डसन, एम अश्विन, मोहम्मद शमी, आर मेरेदिथ, अर्शदिप सिंग



संजूनं टॉस जिंकून घेतला बॉलिंगचा निर्णय

.@rajasthanroyals Captain @IamSanjuSamson wins the toss and elects to bowl first against #PBKS.

