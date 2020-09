IPL 2020 : शुभमन-मॉर्गन रायडर्सनी साकारला कोलकाताचा पहिला विजय!

IPL 2020 : KKRvsSRH : अबुधाबी : नव्या दमाचा तडाखेबाज फलंदाज शुभमन गील याची नाबाद अर्धशतकी खेळी (70) आणि मॉर्गनने (42)* त्याला दिलेली उत्तम साथ यांच्या जोरावर कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल स्पर्धेतील पहिल्या विजयाची नोंद केली. नाणेफेक जिंकून सनरायझर्स हैदराबाद संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सलामीचे गडी स्वस्तात आटोपल्यानंतर मनिष पांडेच्या अर्धशतकाच्या जोरावर हैदराबादनं 20 षटकात 142 धावा आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली. या धावांचा पाठलाग करताना कोलकाता नाईट रायडर्सने 7 गडी 2 षटके राखून विजय मिळवला.

- #KXIPvsRCB - सामना गमावल्यानंतर विराटला आणखी एक दणका; झाला 12 लाख रुपयांचा दंड

आतापर्यंतच्या सात सामन्यात नाणेफेक जिंकणाऱ्या कर्णधाराने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळाले होते. वॉर्नरने यापेक्षा हटके निर्णय घेत प्रतिस्पर्ध्यांसमोर चॅलेंज ठेवण्याचे ठरवले. वॉर्नर-बेअरस्ट्रो जोडीनं संघाच्या डावाला सुरुवात केली. चौथ्या षटकातील अखेरच्या चेंडूवर कमिंन्सने जॉनी बेअरस्ट्रोला बाद करत संघाला मोठे यश मिळवून दिले. त्याने केवळ 5 धावांची भर घातली. फिरकीपटू चक्रवर्तीच्या षटकात कोलकाताच्या संघाला वॉर्नरच्या रुपात मोठी विकेट मिळाली. त्याने 30 चेंडूत 2 चौकार आणि 1 षटकार खेचत 36 धावा केल्या. तो माघारी फिरल्यानंतर मनिष पांडे (51) आणि वृद्धिमान साहा (30) धावांची खेळी करत संघाचा डाव सावरला. ही जोडी तंबूत परतल्यानंतर नबी (11) आणि अभिषेक शर्मा 2 यांनी संघाच्या धावफलकावर निर्धारित 20 षटकात 4 बाद 142 धावांपर्यंत पोहचवले.

.@RealShubmanGill is the Man of the Match for his match-winning knock of 70*off 62 deliveries.#Dream11IPL #KKRvSRH pic.twitter.com/pl6Ep1mVhd

— IndianPremierLeague (@IPL) September 26, 2020