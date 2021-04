IPL 2021 MI vs KKR :सामन्यातील घडामोडी एका क्लिकवर 

स्पर्धेतील सलामीच्या सामन्यात पराभवाचा सामना कराव्या लागलेल्या मुंबई इंडियन्ससमोर कमबॅकचे आव्हान आहे. दिमाखदार सुरुवातीनंतर कोलकाता नाईट रायडर्स त्यांना कडवे आव्हान देण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. कोलकाता संघाचा कर्णधार इयॉन मॉर्गन याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईच्या संघात क्विंटन डिकॉक परतला असून रोहित सोबत तो डावाची सुरुवात करेल.

126-7 : रसेलनं जेसनला खातेही उघडू दिले नाही



125-6 : मसल पॉवर रसेलनं मुंबई इंडियन्सच्या स्फोटक फलंदाज असलेल्या पोलार्डला अवघ्या 5 धावांवर धाडले माघारी

123-5 : प्रसिद्ध कृष्णाने हार्दिक पांड्याला 15 धावांवर धाडले माघारी

Dre Russ comes into the attack and picks up the wicket of his West Indies counterpart. Pollard departs for 5. Live - https://t.co/CIOV3NuFXY #KKRvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/t075c6cTwE — IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2021

115-4 : कमिन्सने रोहितच्या खेळीला लावला ब्रेक, त्याने 32 चेंडूत 43 धावा केल्या



Ishan Kishan comes and goes in quick succession. Pat Cummins with his first wicket of the game. Live - https://t.co/CIOV3NuFXY #KKRvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/kcqiddKV4L — IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2021

88-3 : कमिन्सने ईशान किशनला अवघ्या एका धावेवर केलं बाद

86-2 सुर्यकुमार यादवच्या रुपात मुंबईला दुसरा धक्का, त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकाराच्या मदतीने 36 चेंडूत ठोकल्या 56 धावा

सुर्यकुमारनं षटकार खेचत साजरं केलं अर्धशतक

The SKY show comes to an end on 56. Tried to go big down the ground, but doesn't get all of it. Taken! Live - https://t.co/CIOV3NuFXY #KKRvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/S9EAzsdxuP — IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2021

Varun Chakravarthy with the first wicket.

10-1 : वरुण चक्रवर्तीने क्विंटन डीकॉकला अवघ्या 2 धावांवर धाडले माघारी

Kolkata Knight Riders (Playing XI): नितीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयॉन मॉर्गन (कर्णधार), आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक (यष्टीरक्षक), शाकीब अल हसन, पॅट कमिन्स, हरभजन सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती.

Mumbai Indians (Playing XI): रोहित शर्मा (कर्णधार), क्विंटन डिकॉक (यष्टीरक्षक), सुर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, केरॉन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, मॅक्रो जानसेन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमराह.

इयॉन मॉर्गनने नाणेफेक जिंकून घेतला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय

A look at the Playing XI for #KKRvMI Follow the game here - https://t.co/tDctT4sHnW #VIVOIPL https://t.co/8Es4bYwaHK pic.twitter.com/2f4I69jguI