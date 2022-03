VIDEO : BCCI कडून गोल्डन बॉय नीरजसह ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांचा सन्मान

चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामन्याने आयपीएलच्या 15 व्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे. सलामीच्या लढती आधी आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या थाटामाटात व्हायचा. पण कोरोनाच्या संकटामुळे यावेळीही तो थाट दिसला नाही. पण एक वेगळी गोष्ट पाहायला मिळाली. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताला पदकाची कमाई करुन देणारे खेळाडू पहिल्या सामन्यासाठी व्हीआयपी बॉक्समध्ये उपस्थितीत राहिले. (IPL 2022 Indias Tokyo Olympics medallists were also present in the VIP box)

कोलकाता आणि चेन्नई यांच्यातील सामन्यापूर्वी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताला सुवर्ण क्षणाची अनुभूती देणाऱ्या नीरज चोप्राला सन्मानित करण्यात आले. त्याच्यासह अन्य खेळाडूंचाही गौरव बीसीसीआयकडून करण्यात आला.

नीरज चोप्रा ( Neeraj Chopra ) याने टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात सुवर्ण कामगिरी केली होती. त्याला 1 कोटीचा धनादेश देऊन गौरवण्यात आले. त्याच्याशिवाय बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये दमदार कामगिरी करुन कांस्य पदक पटकवणाऱ्या लवलिना (Lovlina Borgohain) हिला 25 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. हॉकीमध्ये भारतीय पुरुष संघाला कांस्य पदक जिंकून देणारा मनप्रित सिंग (Manpreet Singh) याने संघाच्या वतीने 1.25 कोटी रुपयांचे बक्षीस स्विकारले. भारतीय पुरुष संघाने 41 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदकाची कमाई केली होती.