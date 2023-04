IPL 2023 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! LSG vs CSK सामन्याबाबत घेतला मोठा निर्णय

By

IPL 2023 LSG vs CSK Match on 4th May : इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मध्ये चाहत्यांना एकापेक्षा जास्त सरस सामने पाहिला मिळत आहे. पण या सगळ्यामध्ये क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आयपीएल 2023 मध्ये 4 मे रोजी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या सामन्याचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे. लखनौ येथील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळल्या जाणार आहे.

आयपीएल 2023चा 46वा सामना यजमान लखनौ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात खेळल्या जाणार आहे. उभय संघांमधील हा सामना 4 मे रोजी दुपारी 3.30 वाजता चालु होणार होता. पण त्याच दिवशी लखनौमध्ये नागरी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

अशा परिस्थितीत हा सामना आता चार ऐवजी 3 मे रोजी होणार आहे. अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती नाही परंतु बीसीसीआयने अनौपचारिकपणे संघांना सांगितले आहे की हा सामना एक दिवस आधी होणार आहे.

बोर्डातील एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, लखनौ नगरपालिकेच्या निवडणुका 4 मे रोजी होणार आहेत, त्यामुळे सुरक्षेबाबत समस्या उद्भवू शकतात. लखनौ सुपर जायंट्स आणि CSK यांच्यातील सामना साडेतीन वाजता आहे. आता हा सामना 3 मे रोजी त्याच वेळी होणार आहे. प्रत्यक्षात मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ नये म्हणून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.