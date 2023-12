IPL 2024 New Rule : BCCI ने बदलला मोठा नियम! मैदानात गोलंदाज अॅक्शनमध्ये तर फलंदाज टेन्शनमध्ये

Ipl 2024 New Rule Two Bouncers Per Over : आयपीएल 2024 पुढील वर्षी मार्चमध्ये खेळल्या जाणार आहे. लीगचा लिलाव आज दुबईत होणार आहे. दरम्यान, नवीन हंगामात आणखी काही नवे बदल पाहायला मिळू शकतात, अशी बातमी आहे. 17 व्या हंगामासाठी गोलंदाजांशी संबंधित एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्टार फलंदाजांचेही टेन्शन वाढणार आहे.