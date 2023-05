Kohli vs Gambhir IPL 2023: कोहली-गंभीरच्या भांडणात युवराज सिंहची उडी, म्हणाला...

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि मार्गदर्शक गौतम गंभीर यांच्यातील भर मैदानातील भांडण जोरदार चर्चेत आहे. दोघांच्या भांडणावर अनेक दिग्गज क्रिकेटर प्रतिक्रिया देत आहेत. अशातच युवराज सिंहने या वादात उडी घेतली आहे. त्यांने ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. (Thand rakh Yuvraj Singh has funny take on Virat Kohli and Gautam Gambhir fight )

युवराज सिंहचे एक ट्विट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. युवीने या दोघांचे भांडण मजेत घेतलं आहे. दोघांना शांत राहण्याचा सल्लादेखील दिला आहे.

'मला वाटते की, स्प्राइटची जाहिरात करण्यासाठी ठंडा रख... गौती अन् चीकूने साईन करावे. काय म्हणता मित्रांनो?' असा सवाल करत युवीने कोहली आणि गंभीरलाही टॅग केले आहे. युवीच्या या ट्विटवर चाहत्यांकडून अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.

नेमकं काय घडलं?

सोमवारी लखनऊ विरुद्धच्या सामन्यात कोहलीची अफगाणिस्तानच्या नवीन आणि मार्गदर्शक गंभीरशी बाचाबाची झाली होती. यानंतर बीसीसीआयने तिघांवरही कारवाई केली.

कोहली आणि गंभीर यांची 100 टक्के मॅच फी आणि नवीनची 50 टक्के मॅच फी कापण्यात आली. लखनौविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान कोहली आक्रमक दिसत होता आणि सतत स्लेजिंग करत होता.

बंगळुरूच्या विजयानंतर दोन्ही संघांचे खेळाडू हातात हात देताना कोहलीने नवीनला काहीतरी सांगितले. कोहली बोलताच नवीनही काहीतरी बोलताना दिसला. येथेही दोघांमध्ये वादावादी झाली.

यानंतर कोहली सीमेवर चालत असताना काइल मेयर्स त्यांच्या जवळ आला आणि बोलू लागला. मग गंभीर येतो आणि मेयर्सला विराटपासून दूर घेऊन जातो आणि त्याच्याशी बोलण्यास नकार देतो. यानंतर गंभीर काहीतरी बोलतो, ज्यावर कोहली त्याच्या जवळ जातो. मग दोघांमध्ये भरपूर बाचाबाची झाली.