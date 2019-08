ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंच्या स्लेजिंगवर हसू येते; आर्चरने पुन्हा डिवचले

लंडन : क्रिकेटमध्ये स्लेजिंग म्हणलं की आपोआप ऑस्ट्रेलियाचं नाव समोर येतं. ऑस्ट्रेलियाचं संघ स्लेजिंगमध्ये मास्टर आहे आणि यामध्ये कोणाचं दुमत नाही. मात्र, इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने मात्र याबाबत वेगळे मत व्यक्त केले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू स्लेजिंग करायला लागले की मला हुसू येतं असे म्हणत त्याने पुन्हा ऑसींना डिवचले आहे. ऍशेस मालिकेत तिसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने विजय मिळवला खरा पण त्यांची अवस्था बिकट झाली होती. आर्चर नवव्या क्रमांकावर खेळायला आला तेव्हा इंग्लंडला जिंकायला शंभर धावांची गरज होती. आर्चरने 33 चेंडूंमध्ये 15 धावा केल्या आणि तो बाद झाला. नॅथन लायनला एकाच षटकात तिसरा चौकार मारताना ट्रॅव्हिस हेडने त्याचा झेल घेत त्याला बाद केले. तो बाद झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंनी त्याला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर बोलताना आर्चर म्हणाला की ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंनी स्लेजिंग सुरु केलं की मला हसायला येतं. ''आमचं संभाषण अत्यंत रटाळ होतं. त्याच्याबद्दल विचार करण्यासारखं काहीच नाही. मला उलट हसायला येत होतं. टीम पेन किंवा मॅथ्यू वेड यांच्यापैकी कोणीतरी मला बाद झाल्यावर म्हणालं 'जोफ चांगला शॉट खेळलास.' स्टेडियममधील प्रेक्षकांनी आरडाओरड सुरु केली होती आणि त्याचंच त्यांना दडपण आलं असेल,'' असे म्हणत त्याने ऑसींना पुन्हा डिवचले आहे.

