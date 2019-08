INDvsWI : आयपीएलमध्ये हीट ठरला; दुसऱ्या कसोटीसाठी विंडीजच्या संघात स्थान

अॅंटीगा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने 318 धावांनी विजय मिळवला. विंडीजने या मानहानिकारक पराभवानंतर दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी संघात महत्त्वाचा बदल केला आहे. विंडीजचा मध्ययगती गोलंदाज किमो पॉल याला 15 खेळाडूंच्या संघात स्थान देण्यात आले आहे. दुखापतीमुळे त्याला पहिल्या कसोटी सामन्यातून माघार घ्यावी लागली होती. त्याच्याजागी मिगल कमिन्सला संघात घेण्यात आले होते. मात्र, त्याला 20 षटके टाकूनही एकाही बळी टिपता आला नाही. पहिल्या सामन्यात दुखापतीमुळे त्याला माघार घ्यावी लागली होती. मात्र, दुसऱ्या डावात तो क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानावर इतरला होता. तो मैदानावर उतरला तेव्हाच तो दुसऱ्या सामन्यात खेळणार हे निश्चित झाले.

यंदाच्या आयपीएलच्या मोसमात पॉल दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला होता. त्यावेळी त्याने आठ सामन्यांमध्ये नऊ फलंदाजांना बाद केले होते.



Web Title: Keemo Paul Replaces Miguel Cummins For Second Test Against India