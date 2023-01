KL Rahul : सलामीपेक्षा 5 वा क्रमांकच बरा! केएल राहुलनं सामन्यानंतर सांगितलं भन्नाट कारण

By

KL Rahul Says Batting No 5 IND vs SL : भारताने दुसऱ्या वनडे सामन्यात श्रीलंकेचा 4 विकेट्स राखून पराभव करत मालिका खिशात टाकली. श्रीलंकेचे 216 धावांचे आव्हान पार करताना भारताची अवस्था 4 बाद 86 धावा झाल्या असताना केएल राहुल आणि हार्दिक पांड्याने महत्वपूर्ण 75 धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी रचली. राहुलने पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत 103 चेंडूत नाबाद 64 धावांची खेळी केली. त्याने भारताला सामना जिंकवून दिला. सामना जिंकल्यानंतर केएल राहुलने पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याबाबत वक्तव्य केले.

सामना झाल्यानंतर केएल राहुल आपल्या फलंदाजीच्या क्रमांकाबद्दल बोलला. तो म्हणाला, 'आम्ही आज स्वस्तात 4 विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे परिस्थितीनुसार खेळ करणे गरजेचे होते. आम्ही दबाव दूर करत गोलंदाजांना सामन्यावर पकड निर्माण करू दिली नाही. आम्ही आज आक्रमक खेळ करणे अपेक्षित नव्हते.'

राहुल पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याबाबत म्हणाला, 'पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना मी एक गोष्टीचा आनंद घेतोय. सलामीवीर नसल्यामुळे तुम्हाला घाई गडबडीत फलंदाजीला जावे लागत नाही. तुम्ही पाय पसरून बसू शकता, शॉवर घेऊ शकता आणि चांगल्या पदार्थांवर ताव मारत सामन्याची परिस्थिती समजून घेऊ शकता.'

स्ट्राईक रेटबाबत राहुल म्हणाला की, 'जर संघाने मला विशिष्ट स्ट्राईक रेटने खेळण्यास सांगितले तर मी तसा प्रयत्न करत माझे सर्वस्व देईन. संघाची गरज काय आहे हे माझ्या डोक्यात असते. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना तुम्हाला फिरकीपटूंना सामोरे जावे लागते. मला चेंडू बॅटवर येताना फलंदाजी करायला आवडते. रोहितच्या मनात मी कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करावी याबाबत स्पष्टता आहे. तसे त्याने मला स्पष्टपणे सांगितले देखील आहे.'

भारताने श्रीलंकेविरूद्धचा दुसरा सामना 4 विकेट्सनी जिंकला आहे. भारताने मालिकेत 2 - 0 अशी विजयी आघाडी घेतली. आता मालिकेतील तिसरा सामना हा 15 जानेवारीला तिरूवअनंतपुरूम येथे होणार आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा आपल्या संघात काही बदल करण्याची शक्यता आहे.

