KL Rahul : केएल राहुलला डच्चू मिळणार; BCCI अधिकारी स्पष्टच म्हणाला, उपकर्णधार असेल...

KL Rahul To Be Dropped From Test Team : ऑस्ट्रेलिया विरूद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात केएल राहुलला फक्त 20 धावा करता आल्या. भारताचा उपकर्णधार असलेला केएल राहुल सध्या नोटिस कालवाधीवर आहे अशी माहिती मिळत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये थोडेच दिवस शिल्लक आहेत. जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेला शुभमन गिल त्याची जागा घेण्यासाठी सज्ज आहे.

अनेकांना केएल राहुल हा संघाचा उपकर्णधार आहे म्हटल्यावर त्याला एक सुरक्षा कवचे आहे असे वाटेल मात्र हे थोड्याच दिवसात बदलणार आहे. बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की सध्याच्या संघ व्यवस्थापनात उपकर्णधाराला सुरक्षा कवच वगैरे गोष्टी नाहीत.

बीसीसीआय अधिकारी म्हणाला, 'कोण म्हणालं उपकर्णधाराला सगळं माफ असतं? उपकर्णधाराला डच्चू मिळू शकत नाही असा नियम नाही. केएल राहुलकडे कसोटी क्रिकेटमध्ये भविष्यातील कर्णधार म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेले अनेक खेळाडू हे बेंचवर बसून आहेत. कोणालाही विशेष सवलत नाही.'

केएल राहुलने सेंच्युरियवर शेवटचे शतक ठोकले होते. तेव्हापासून कसोटीत त्याचा फॉर्म खराबच आहे. आता त्याचा हा खराब फॉर्म तीनही फॉरमॅटमध्ये दिसत आहे. शुभमन गिलने त्याची जागा धोक्यात आणली आहे. गिल सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. दुसरीकडे केएल राहुलने 2022 पासून 8 डावात फक्त 137 धावा केल्या आहेत. त्याच्या हातून वेळ निसटून चालला आहे. गेल्या 9 कसोटी डावात त्याला फक्त एकदाच अर्धशतक ठोकता आले. आहे.

केएल राहुलची शेवटच्या कसोटी शतकानंतरची कामगिरी

दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध 50 धावा

दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध 8 धावा

दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध 12 धावा

दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध 10 धावा

बांग्लादेश विरूद्ध 22 धावा

बांग्लादेश विरूद्ध 23 धावा

बांग्लादेश विरूद्ध 10 धावा

बांग्लादेश विरूद्ध 2 धावा

ऑस्ट्रेलिया विरूद्ध 20 धावा

