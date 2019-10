गांगुली अध्यक्षपदी आला आता विराटचे कर्णधारपद...

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीची नियुक्ती झाली आणि साऱ्या भारतीय क्रिकेटमध्ये आनंदाचे वातावरण परसले. सोशल मीडियावर त्याच्यावर शुभेच्छांचा पाऊस पडत आहे. अशातच नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असणाऱ्या अभिनेता कमाल आर खानने गांगुलीला आधी विराट कोहलीला कर्णधारपदावरुन हकालण्यास सांगितले आहे.

''मी बरेच दिवस झाले क्रिकेट पाहायचे सोडून दिले आहे कारण मला फिक्सिंग झालेले सामने पाहायचे नाहीत. माझी आशा आहे की आता गांगुलीसारखा सत्यवादी क्रिकेटपटू बीसीसीआयचा अध्यक्ष झाला आहे म्हणजे तो आधी कोहलीला कर्णधारपदावरुन काढून टाकेल आणि मी पुन्हा क्रिकेट पाहण्यास सुरवात करेन,'' असे ट्विट त्याने केले आहे.

त्याच्या या मागणीवर नेटकऱ्यांनी मात्र त्याची चांगलीच धुलाई केली आहे.

I stopped watching cricket matches long ago because I don’t want to watch fixed matches. Now I hope that honest cricketer @SGanguly99 will remove #Kohli from captaincy and I will start watching cricket again.

— KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2019