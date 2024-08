THE FIRST 🇮🇳 MALE SHUTTLER TO MAKE IT TO THE SEMI-FINALS AT THE OLYMPICS 🤩 #Lakshya Sen take bow 👏👏



Watch #Paris2024, LIVE on #Sports18 & stream FREE on #JioCinema#OlympicsOnJioCinema #OlympicsOnSports18 #JioCinemaSports#Cheer4Bharat #Badminton pic.twitter.com/cyhuiM9aTD