भारताने आशिया कप 2022 ची सुरुवात विजयाने केली. टीम इंडियाने पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा पाच गडी राखून पराभव केला. पाकिस्तानच्या या पराभवानंतर एका चाहत्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे. इन्स्टाग्राम स्टार मोमीन साकिबने थेट पाकचा पराभव पाहताच माझ्यासाठी ॲम्बुलन्स मागवा अशी मागणी केली आहे.(momin saqib reaction after pakistan loss meeting with virat kohli and hardik pandya ind vs pak )

इंस्टाग्रामवर मोमीन साकिबने सामन्याच्या दिवशी अनेक व्हिडिओ शेअर केले आहेत. ज्यामध्ये तो विविध रिअ‍ॅक्शन देताना दिसत आहे. बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांची विकेट पडली तेव्हा मोमीन रुग्णवाहिका शोधताना दिसला. व्हिडिओमध्ये तो रडत-रडत म्हणत आहे की, ‘आता काय करावे बाबर आऊट झाला आहे, रिजवानही बाद झाला. आता माझ्यासाठी अॅम्बुलन्स मागवा’ असे व्हायरल व्हिडीओत पाहायला मिळत आहे.

सामना संपल्यानंतर मोमीन शकीबने भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि भारताचा मॅचविनर हार्दिक पांड्या यांची भेट घेतली. विराट कोहलीशी संवाद साधताना मोमीन शकीब म्हणाला की, 'आशा आहे की अंतिम फेरीत दोन्ही संघ पुन्हा आमने-सामने येतील'.

या सामन्यात अखेर टी-20 आशिया कपच्या या रोमांचक सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा 5 विकेटने पराभव केला. पाकिस्तानने भारताला 148 रन्सचं लक्ष्य दिलं होतं, जे भारताने शेवटच्या ओव्हरमध्ये जिंकलं. टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने शेवटी सिक्स ठोकत भारताला विजय मिळवून दिला.