Pro Kabaddi 2024 : प्रो कबड्डी स्पर्धेत येणार नविन नियम; बेशिस्त खेळाडूंसाठी ‘वॉर्निंग कार्ड’चा विचार

new rules in Pro Kabaddi tournament consider warning card for unruly players sport news Sakal

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई : प्रो कबड्डी ही स्पर्धा अधिकाधिक शिस्तप्रिय करायची आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक नियमभंग करणाऱ्या खेळाडूला वॉर्निंग कार्डचा (इशारा) वापर करण्याचा आमचा विचार आहे. अजून अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी यंदाच्या स्पर्धेतही हा नियम अंमलात आणू शकतो, असे मत स्पर्धेचे तांत्रिक संचालक ई प्रसाद राव यांनी व्यक्त केले. Loading content, please wait...