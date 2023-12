Pro Kabaddi League : पुण्याने यू मुम्बा संघावर ४३-३२; दिल्लीने बंगळूरू बुल्स संघावर ३८-३१ असा विजय

Pro Kabaddi League puneri paltan vs u mumba and delhi vs bengaluru sport Sakal

सकाळ वृत्तसेवा अहमदाबाद : पुणेरी पलटण व दबंग दिल्ली या संघांनी प्रो कबड्डी लीगमधील शुक्रवारी झालेल्या लढतींमध्ये दमदार विजय संपादन केले. पुण्याने यू मुम्बा संघावर ४३-३२ असा विजय मिळवला, तर दिल्लीने बंगळूरू बुल्स संघावर ३८-३१ अशी मात केली. पुणे - यू मुम्बा यांच्यामधील लढतीत पूर्वार्धात पुण्याकडे २१-१३ अशी आघाडी होती. यू मुम्बाने उत्तरार्धात झोकात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १९ गुणांची कमाई केली. पण पुण्याने याही सत्रात २२ गुणांची कमाई करीत विजय खेचून आणला. पुण्याच्या या विजयात मोहित गोयत (१२ गुण), पंकज मोहिते (६ गुण) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. मोहम्मदरेझा सी. यानेही चमक दाखवली. बंगळूरूची झुंज दबंग दिल्ली - बंगळूरू बुल्स यांच्यामधील लढतीत दिल्लीचेच वर्चस्व दिसून आले. मात्र पूर्वार्धात ११-१७ अशा फरकाने पिछाडीवर असलेल्या बंगळूरूने उत्तरार्धात २० गुणांची कमाई करीत झुंज दिली. पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. दिल्लीच्या विजयात नवीनकुमार व अशू मलिक यांनी दमदार कामगिरी करीत मोलाचा वाटा उचलला. Pro Kabaddi:प्रो-कबड्डीचा दम आजपासून घुमणार! गुजरात-तेलुगूमध्ये सलामीची लढत प्रो कबड्डी गुणतक्ता - आठ डिसेंबरपर्यंतच्या लढती संघ - सामने- विजय- हार -बरोबरी- गुण गुजरात जायंटस्‌ -४- ३- १ -०- १६ पाटना पायरेटस्् -२ -२ -०- ० -१० पुणेरी पलटण -२- २- ० -० -१० बंगाल वॉरियर्स -२- १ -० -१- ८ यूपी योद्धा -२ -१ -१ -० -६ यू मुम्बा -३ -१ -२ -० -६ तमिळ थलैवास -१ -१ -० -०- ५ दबंग दिल्ली - २- १ -१ -० -५ जयपूर पँथर्स -२ -० -१ -१ -४ बंगळूरू बुल्स -३ -० -३- ० -३ तेलुगू टायटन्स -२ -०- २ -०- १ हरियाना स्टीलर्स -१ -०- १ -० -०