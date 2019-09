रहमत शाह ठरला अफगाणिस्तानकडून कसोटी शतक ठोकणारा पहिला खेळाडू

छट्टोग्राम : अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यात रहमत शाह याने शानदान शतक ठोकले आहे. याचसह कसोटी क्रिकेटमध्ये शतक ठोकणारा तो पहिला फलंदाज ठरला.

इब्राहीम झारदान आणि एहसानउल्हा हे दोघे सलामीवीर स्वस्तात बाद झाल्यावर रहमतने डाव सावरण्याची सगळी जबाबदारी स्वत:वर घेतली.

Congratulations to @RahmatShah_08 who became the first Afghan player to score a century in Test Cricket. Shah hit 10 fours and 2 sixes in his innings. #AFGvBAN pic.twitter.com/w2nJH3TU1Y

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 5, 2019