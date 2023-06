WTC Final मधून बाहेर ठेवल्यानंतर अश्विन कडून निवृत्तीची भाषा, म्हणाला आयुष्यभर पश्चात्ताप

टीम इंडियाचा संकटमोचक म्हणून ओळखला जाणाऱ्या रविचंद्रन अश्विनला WTC फायनलमधून वगळण्यात आल्याने क्रिकेट वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित राहिले. कॅप्टन रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड यांना ट्रोल करण्यात आले. अशातच त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चेलाही उधाण आलं. दरम्यान, त्याने एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना खंत व्यक्त केली आहे. (Ravichandran Ashwin breaks silence on drop him from team india in wtc 2023 final)

मला अंतिम सामना खेळायला नक्कीच आवडले असते कारण संघाला इथपर्यंत पोहोचवण्यात माझाही हातभार होता. अशी खंत अश्विनने यावेळी व्यक्त केली.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये भारताला पराभव स्विकारावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने फायनलमध्ये टीम इंडियावर 209 धावांनी विजय मिळवला. टीम इंडियाच सलग दुसऱ्यांदा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा किताब जिंकण्याच भारताचं स्वप्न भंगलं. यानंतर टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. अश्विनला न खेळवून मोठी चूक केली. अशी चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, अश्विनने यावर मौन सोडलय.

काय म्हणाला अश्विन?

न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात मी चार विकेट घेतल्या होत्या आणि तुम्ही ही गोलंदाजी चांगली मानता. 2018-19 नंतर परदेशात खेळताना मी चांगली कामगिरी केलीय. अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये मी संघाला विजय मिळवून दिला आहे. या सर्व गोष्टी प्रशिक्षक आणि कर्णधारावर सोडलं पाहिजे. अस अश्विन म्हणाला.

टीमसाठी मी मॅच विनिंग परफॉर्मन्स दिले आहेत. मी याकडे कोच आणि कॅप्टनच्या दृष्टीकोनातून बघतोय आणि परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. याआधी आम्ही जेव्हा शेवटच इंग्लंडमध्ये गेलो होतो, तेव्हा टेस्ट सीरीज 2-2 ने ड्रॉ झाली होती. त्यावेळी चार पेसर आणि एक स्पिनर विनिंग कॉम्बिनेशन असल्याच लक्षात आलं होतं. कदाचित फायनलआधी हेच त्यांच्या डोक्यात असावं” असं अश्विन म्हणाला.

निवृत्तीवर म्हणाला...

उद्या जेव्हा मी क्रिकेटला अलविदा म्हणेन, जेव्हा मी निवृत्ती घेईन तेव्हा मला पश्चाताप होईल की, चांगला फलंदाज असूनही मी गोलंदाज बनायला नको होते. मी नेहमीच या गोष्टीशी लढत आलो आहे, फलंदाज आणि गोलंदाज यांना वेगळी वागणूक दिली जाते. दोन्हीसाठी स्केल नेहमीच पूर्णपणे भिन्न आहे. अशी खंत अश्विनने यावेळी व्यक्त केली.

अश्विनला फायनलमधून वगळण्याच्या निर्णयावर सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्करांसारख्या दिग्गजांनीही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. अनेक दिग्गजांनी माझ्याबद्दल असा विचार केला, हे वाचून बर वाटलं, असं अश्विन म्हणाला. “मी टीममध्ये फिट बसतो, हा विचार त्यांनी माझ्याबद्दल केला, याचं मला समाधान आहे. पण वास्तवात मला खेळण्याची संधी मिळाली नाही आणि ट्रॉफी सुद्धा” असही तो यावेळी म्हणाला.