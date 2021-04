RCB ला झटका, सलामीवीर देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉझिटिव्ह

IPL 2021 : आयपीएल्या 14 व्या हंगामाला सुरुवात होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असतानाच विराट कोहलीच्या आरसीबी संघाला मोठा झटका बसला आहे. आरसीबी संघाचा धडाकेबाज सलामीवीर फलंदाज देवदत्त पडिक्कल याचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह (Devdutt Padikkal COVID-19 Positive) आला आहे. कोलकातचा नितेश राणा, दिल्लीचा अक्षर पटेल याच्यानंतर आता आरसीबीचा देवदत्त पडिक्कल कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत.

टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर देवत्त पडिक्कल स्वत: विलगीकरणामध्ये गेला आहे. आरसीबीचा पहिला सामना 9 एप्रिल रोजी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सबरोबर होणार आहे. सुत्रांच्या मते, पहिल्या सामन्यासाठी देवदत्त पडिक्कल फिट होऊ शकतो.

2nd wave of #COVID19 in #India has put a scare into #IPL2021 . Latest is that star #RCB opening batsman #DevduttPadikkal has tested positive and is in quarantine. Doubtful whether he will be fit for 1st #IPL match on Apr 9 in #Chennai between #RCBvsMI!